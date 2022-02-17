РИАМО - 17 фев. Жителям столицы следует соблюдать меры предосторожности из-за прогнозируемой непогоды в ближайшие часы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

С 02:00 до 10:00 часов 18 февраля в городе сохранится усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

Водителей призвали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также нужно избегать обгонов, перестроений и опережений.

Москвичам не рекомендуется парковать автомобили под деревьями. Пешеходам на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться от непогоды под деревьями.

Кроме того, родителям рекомендуется не оставлять детей на улице без присмотра.