РИАМО - 17 фев. Российскую фигуристку Камилу Валиеву не допустили до участия в показательных выступлениях на гала-вечере зимней Олимпиады в Пекине, сообщает Nation News.

В четверг Валиевой не удалось завоевать медаль во время произвольной программы — она стала четвертой. Золотую медаль в копилку сборной России принесла Анна Щербакова, а серебро досталось Александре Трусовой.

На этой Олимпиаде из-за 15-летней российской фигуристки разразился скандал. Валиева в декабре 2021 сдала положительную допинг-пробу, в ее анализах обнаружили триметазидин. При этом фигуристка завоевала золото в командном зачете. Однако наградят ли спортсменку медалью, пока неизвестно.

Закрытие Олимпиады в Пекине пройдет 20 февраля.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил наградить российскую фигуристку Камилу Валиеву почетной грамотой столичного парламента.

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