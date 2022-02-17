РИАМО - 17 фев. В январе текущего года на территории Москвы ввели в эксплуатацию 35 многоквартирных жилых зданий или 8,1 тыс. квартир площадью 571,6 тыс. «квадратов». Стоимость за 1 кв. м за год сократилась на 14,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Мосстата.

Горожане за указанные срок возвели 475 жилых домов, их общая площадь 101,4 тыс. кв. м, из них 15,8 тыс. квадратов – на земельных участках садоводств.

При этом стоимость «квадрата» в столичной квартиры для застройщика составила 108,8 тыс. При этом в январе прошлого года стоимость составляла 123,3 тыс. «квадратов».

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