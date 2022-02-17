РИАМО - 17 фев. Профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев предупредил, что при употреблении лекарств для сердца во время самолечения могут возникнуть аллергические реакции, проблемы с желудочно-кишечным трактом и внутреннее кровотечение, сообщает «Вечерняя Москва».

«Передозировка такими лекарствами чревата понижением агрегации тромбоцитов в крови, что приводит к профузному кровотечению», — сказал он.

Доктор привел в пример доступный нестероидный препарат - производный аспирина. Если превысить его дозировку, могут начаться проблемы со здоровьем.

Это особенно опасно для тех, у кого не только больное сердце, но и проблемы с желудочно-кишечным трактом.