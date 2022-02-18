Виртуальные деньги, набирающие популярность: как пользоваться криптовалютой

Что такое криптовалюта
Криптовалюта — это цифровая валюта, не имеющая физического выражения. Криптовалюту можно добыть при помощи мощной вычислительной техники — этот процесс называют майнингом. Цифровые деньги можно использовать по-разному: переводить со счета на счет, использовать как средство платежа или хранения сбережений.
«В основе работы криптовалют лежит принцип децентрализации: у таких активов нет единого эмитента вроде Центробанка, который выпускает рубли. Кроме того, данные об операциях с криптовалютой также хранят децентрализовано», — говорит в беседе с РИАМО эксперт криптобиржи (платформы для торговли, обмена и хранения криптовалюты) StormGain Мартин Петков.
По словам Петкова, качество криптовалюты зависит от того, как много людей ей доверяет и ее использует — чем больше пользователей, тем выше спрос и рыночная стоимость цифровых денег. При этом максимальное количество той или иной криптовалюты, находящейся в обращении, определено изначально в ее коде: например, пользователи могут добыть только 21 миллион биткоинов. Поэтому всегда можно предсказать уровень инфляции той или иной криптовалюты.
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Главное качество цифровых денег
У криптовалюты есть много отличий от привычных денег, но главное состоит в том, что цифровые деньги в принципе обходятся без банков. Эксперт в области права и финансов, сотрудник портала cryptonisation.com Егор Мицкевич объясняет это на простом примере.
«Допустим, у человека есть банковская карточка, и на ней записана какая-то цифра, обозначающая сумму денег. Подтверждает наличие этих средств банк-держатель, который выпускал карточку. Когда человек совершает платеж по карточке, банк-держатель пересылает средства с карточки банку-получателю», — говорит Егор Мицкевич.
Чтобы этот платеж произошел, банки должны его верифицировать — подтвердить друг другу, что платеж действительно был. Однако технология блокчейн, на которой основана криптовалюта, позволяет обходиться без внешних верификаторов.
«Транзакции подтверждаются самой системой. И это, пожалуй, основное отличие криптовалюты от привычных нам денег», — отмечает Егор Мицквевич.
Самые популярные криптовалюты
В конце 2021 года компания CoinMarketCap опубликовала список самых популярных криптовалют на своей платформе за минувшие 12 месяцев. Как оказалось, больше всего в 2021 году пользователи сервиса интересовались не знаменитым биткоином — первой криптовалютой — а шуточным Shiba Inu. Эта криптовалюта стала ответом на другие цифровые деньги, созданные на основе мемов, — Dogecoin. Рыночная капитализация Shiba Inu на конец 2021 года достигла 20 миллиардов долларов (13-е место среди всех криптовалют мира).
Капитализация криптовалюты росла на протяжении всего 2021 года, а после того, как Илон Маск в октябре написал в Twitter пост, связанный с Shiba Inu, ее цена выросла сразу на 216%. Кроме того, в мире ее постепенно стали признавать платежным средством. В итоге пятерка самых популярных криптовалют мира по версии CoinMarketCap в 2021 году выглядит следующим образом: Shiba Inu, Bitcoin, Dogecoin, Cardano и Ethereum.
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Как купить криптовалюту
По словам экспертов, опрошенных РИАМО, наиболее безопасная и удобная платформа для покупки виртуальных валют — это онлайн-биржа: крупнейшими считаются Binance, Coinbase и Kraken. Почти все биржи позволяют покупать криптовалюты в обмен на реальные валюты, такие как евро, доллар и йена. Купить цифровую валюту можно с помощью банковского перевода или кредитной карты.
«Условия покупки цифровых активов на бирже варьируются в зависимости от ликвидности и объемов доступных криптовалют. Комиссии могут быть достаточно высокими, поскольку многие торговые площадки не продают криптовалюту напрямую, а заключают договоры со сторонними сервисами», — объясняет финансовый тренер, предприниматель и основатель компании Alfio Bardolla Training Group Альфио Бардолла.
Впрочем, существуют и другие способы покупки криптовалют — к примеру, через специальные обменники. Однако стоит учитывать, что при этом велик риск нарваться на мошенников, а потому нужно проверять отзывы о таких сайтах. Также можно купить криптовалюту и у конкретного пользователя, но тут тоже велик риск обмана.
Где хранить цифровые деньги
Деньги в криптовалюте можно хранить либо на специальном криптокошельке, либо на счете на криптобирже. Существует несколько видов криптокошельков: онлайн-кошельки (специальные интернет-сервисы), аппаратные кошельки (устройства, подключающиеся к компьютеру или ноутбуку), бумажные кошельки (лист бумаги с напечатанными QR-кодами — ключами владельца кошелька), а также программные кошельки (приложения для ПК или телефона).
Самый популярный тип кошельков для покупки и обмена цифровой валюты в небольших объемах — это онлайн-кошельки. Одна из главных площадок в этом сегменте — Blockchain.com. Что касается счетов на криптобиржах, то к их достоинствам можно отнести выплаты процента на остаток по счету, что по сути является аналогом банковского депозита.
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На что тратить криптовалюту
Криптовалюты начинают использовать повсеместно. К примеру, некоторые сайты уже принимают цифровые деньги в качестве оплаты за товары и услуги. А в начале 2021 года компания Tesla стала продавать автомобили за биткоины. Кроме того, есть целые государства, которые признают криптовалюту в качестве средств платежа — к примеру, в Сальвадоре можно свободно расплачиваться биткоинами.
Как говорит управляющий компании DBX Digital Ecosystem Игорь Захаров, на данный момент в законодательстве нет определенности по поводу криптовалют, а значит ими можно пользоваться как обычным имуществом.
«В криптовалюте можно вносить залог, криптомонеты можно передавать по наследству и использовать их как средство инвестирования. В России пока нет определенных правил по работе с криптоактивами, но никто не запрещает пользоваться зарубежными площадками для совершения сделок с использованием виртуальных денег», — рассказывает собеседник РИАМО.
По мнению директора по маркетингу российского филиала компании Matrixport Артема Шабанова, в будущем все больше розничных продавцов и маркетплейсов будут принимать к оплате цифровые валюты, а платежные системы им в этом помогут. В частности, уже в ближайшее время Visa и Mastercard могут добавить поддержку криптовалютных платежей.
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Риски использования цифровых денег
Впрочем, несмотря на все достоинства криптовалют, их использование связано с определенными рисками. Как отмечает Егор Мицкевич, пароль от кошелька могут украсть, или же пользователь может забыть его, — из-за этого владелец кошелька лишится своих накоплений. Еще один риск — это атака хакеров: киберпреступники покушаются как на счета пользователей на криптобиржах, так и на криптокошельки, откуда похищают средства.
«Криптовалюты также отличает волатильность курса — их колебания очень непредсказуемы. Скажем, биткоин может потерять до 10 тысяч долларов за один торговый день», — говорит собеседник РИАМО.
Кроме того, при потере денег в криптовалюте нет никаких гарантий их возврата — за исключением случаев, когда криптобиржа добровольно возвращает пользователям их средства, утраченные в ходе хакерской атаки.
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Отношение к криптовалюте в России
В начале 2022 года Банк России выступил за запрет оборота и выпуска криптовалют на территории страны. Этот запрет не планировалось распространять на движение активов на иностранных рынках. Однако позицию ЦБ не поддержали другие ведомства. А 1 февраля вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко распорядился проработать вопросы регламентации майнинга криптовалют.
Разработкой нормативно-правовой базы до конца 2022 года займется кабмин в рамках «дорожной карты» из 15 пунктов по регулированию данной отрасли. В этой работе примут участие такие ведомства, как Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторг, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинг — с ними ведут консультации. Также будет организована рабочая группа с представителями криптоиндустрии для получения мнения экспертов по этому вопросу.
Так, в текущем году за незаконный оборот виртуальных активов планируют ввести ответственность вплоть до уголовной, а их использование может стать отягчающим обстоятельством. Кроме того, административная ответственность может наступить в том случае, если будут выявлены организация незаконного оборота криптовалюты, нарушение правил совершения сделок с ней или организация незаконного приема цифровой валюты.
Также майнинг криптовалют призвали признать предпринимательской деятельностью и разработать для него порядок налогообложения. В этом случае легализация майнинга помогла бы пополнить бюджеты энергопрофицитных регионов России.
Правительство рассмотрит иностранный опыт в сфере регулирования криптовалютного рынка. Так, в Китае действует запрет на майнинг и операции с криптовалютой. В Европе же, наоборот, компании платят за потребляемое электричество, а также предоставляют определенное количество рабочих мест и перечисляют налоги.
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