Виртуальные деньги, набирающие популярность: как пользоваться криптовалютой

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Криптовалюта — это цифровая валюта, не имеющая физического выражения. Криптовалюту можно добыть при помощи мощной вычислительной техники — этот процесс называют майнингом. Цифровые деньги можно использовать по-разному: переводить со счета на счет, использовать как средство платежа или хранения сбережений.

«В основе работы криптовалют лежит принцип децентрализации: у таких активов нет единого эмитента вроде Центробанка, который выпускает рубли. Кроме того, данные об операциях с криптовалютой также хранят децентрализовано», — говорит в беседе с РИАМО эксперт криптобиржи (платформы для торговли, обмена и хранения криптовалюты) StormGain Мартин Петков.

По словам Петкова, качество криптовалюты зависит от того, как много людей ей доверяет и ее использует — чем больше пользователей, тем выше спрос и рыночная стоимость цифровых денег. При этом максимальное количество той или иной криптовалюты, находящейся в обращении, определено изначально в ее коде: например, пользователи могут добыть только 21 миллион биткоинов. Поэтому всегда можно предсказать уровень инфляции той или иной криптовалюты.

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