РИАМО - 17 фев. Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову, которая выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По мнению президента, Щербакова прекрасно выступила и показала высокое мастерство, а также большой творческий потенциал.

«Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремленность — звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова — в адрес ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной», — отметил Путин.

Глава государства также пожелал спортсменке новых достижений.

17-летняя Анна Щербакова ранее завоевала золото ОИ-2022 в одиночном фигурном катании. Россиянка Александра Трусова выиграла серебро, а Камила Валиева осталась без медали.

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