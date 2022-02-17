РИАМО - 17 фев. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил наградить российскую фигуристку Камилу Валиеву почетной грамотой столичного парламента.

«Слежу за выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде. Самая грустная история этих игр — сегодняшнее четвертое место нашей звездочки, мегаталантливой фигуристки Камилы Валиевой. Да и вообще вся эта история, которую позволили себе спортивные политики <...> в отношении 15-летней девочки — просто целенаправленное уничтожение карьеры спортсменки, которая в любом случае уже вошла в мировую спортивную историю!» — написал Шапошников в своем Facebook.

Он добавил, что трудно сдерживать эмоции, когда хрупкая девушка с невероятным потенциалом рыдает после выступления.

«Со своей стороны считаю правильным наградить Камилу почетной грамотой Мосгордумы! Пусть этот мой пост будет обращением к председателю профильной комиссии МГД Кириллу Щитову. Камила — воспитанница нашего московского Центра спорта «Самбо-70». Мы всеми силами будем ее поддерживать», — резюмировал Шапошников.

Председатель профильной комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в свою очередь заявил, что полностью поддерживает предложение о награждении 15-летней спортсменки. Он займется подготовкой всех нужных документов, чтобы уже на ближайшем заседании городского парламента можно было официально принять это решение.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщили, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на препарат триметазидин. Выступление Валиевой в личном первенстве было под вопросом, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил фигуристке участвовать в соревнованиях. В итоге Валиева получила 224,09 балла. Золото взяла Анна Щербакова (255,95 балла), серебро – у Александры Трусовой (251,73 балла).

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