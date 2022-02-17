РИАМО - 17 фев. Компания «РТ-Инвест» провела для экологических активистов из Краснодара специальную экскурсию на комплексе по переработке отходов «Храброво» в Можайском округе. Отмечается, что в рамках мероприятия делегация познакомилась со всеми этапами сортировки мусора и оценила эффективность проекта. Опыт подмосковного предприятия будет применен для создания аналогичной инфраструктуры в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».

Сотрудники комплекса продемонстрировали гостям весь путь переработки отходов - от въезда мусоровозов на КПО и разгрузки в приемном отделении до отбора вторичных материальных ресурсов.

В процессе мероприятия делегации продемонстрировали, как при помощи автоматических сепараторов из общего потока отходов выделяют 20% «полезных» фракции, в том числе более 10 типов пластика, 5 типов металла, бумагу, картон и стекло.

Особое внимание было уделено процессу дегазации на старом полигоне захоронения отходов. Специалисты «РТ-Инвест» за рекордные 6 месяцев закрыли карту захоронения площадью 5 га, которую другой собственник эксплуатировал с нарушениями в течение 14 лет, в результате чего на территории был нарушен ландшафт, загрязнены грунтовые воды, почва и воздух.

Сейчас на теле старого полигона проведены восстановительные работы. Ежедневно с помощью 20 специальных скважин извлекается метан, углекислый газ, примеси азота и сероводорода. После дегазации и очистки от фильтрата территория будет законсервирована.

Представители «РТ-Инвест» отметили, что опыт их компании будет использован в построении комплексной системы обращения с отходами для создания эффективной инфраструктуры в Краснодарском крае. Сейчас специалисты компании совместно с правительством региона разрабатывают концепцию обращения с отходами на территории края.

Реализация программы начнется в 2022 году. Первый этап предполагает внедрение раздельного сбора, промышленной сортировки, компостирования органики и переработки вторичных ресурсов.

Компания «РТ-Инвест» уже построила и ввела в эксплуатацию 4 комплекса по переработке отходов в Московской области. Общая мощность всех комплексов компании составляет 1,5 млн тонн в год. В ближайшие время компания увеличит мощности по переработке в 2 раза и продолжит выстраивать комплексную систему обращения с отходами.