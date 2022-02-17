РИАМО - 17 фев. В феврале в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» состоятся встречи с телеведущим Борисом Корчевниковым, фуд-блогером Ником Панаевым, также пройдет public talk «Внутри убийцы: с профайлером о профайлерах». Об этом сообщает пресс-служба сети книжных магазинов.

Встреча с Корчевниковым пройдет 21 февраля в 19:00. Телеведущий, гендиректор телеканала «Спас» и трижды лауреат премии «ТЭФИ» представит свою новую книгу «Время России».

Автор расскажет, какие ключевые события для национального самоопределения произошли в XVI–XVII веках русской истории, а также в чем суть концепций «Третьего Рима» и «Нового Иерусалима», и как рождаются стереотипы о России и почему они столь живучи. Гости смогут задать автору вопросы и подписать его книги «Имя России» и «Время России».

Стильные картинки из фуд-блогов можно воспроизвести на любой кухне, уверен Ник Панаев. Встреча с популярным фуд-блогером и фотографом пройдет 24 февраля в 19:00. Как приготовить нешаблонное блюдо из обычных продуктов, он расскажет в рамках кулинарного фестиваля «Весна по рецепту».

В книге «Будет вкусно» Панаев делится 80 суперлайт-рецептами для современных гедонистов, которые любят небанальные блюда, но не готовы стоять у плиты дольше, чем длится эпизод сериала. На встрече с читателями он объяснит, как решиться на кулинарные эксперименты, приготовить псевдокарбонару с псевдопесто, картоплю, неправильный суп и шарлотку-перевертыш — такую, что гости будут устраивать мини-митинги с просьбой добавки.

Также в день встречи книгу Ника Панаева можно будет приобрести по приятной цене 793 руб. — только в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский».

Public talk «Внутри убийцы: с профайлером о профайлерах» состоится 25 февраля в 19:00. Мероприятие будет посвящено искусству профайлинга – прогнозировании поведения человека, незаменимого в расследовании самых запутанных дел. Профайлер со стажем и автор книги «Портрет психопата» Анна Кулик, а также знаменитый писатель Майк Омер, подаривший миру серию книг о профайлинге, раскроют все тонкости этой необычной методики.

Участие во всех мероприятия свободное, однако количество мест ограничено. Гости должны соблюдать все меры санитарной безопасности.