РИАМО - 17 фев. Предварительно, пять человек получили травмы в дорожной аварии, произошедшей на 1 км Международного шоссе вечером в четверг, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Известно, что водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в «Газель», которая ехала впереди. От удара «Газель» опрокинулась и в нее влетел автомобиль Nissan.

В «Газеле» находились работники коммунальной службы Московской области (Химки). Предварительно, пострадали 5 человек – пассажиры микроавтобуса. Остальных участников ДТП осматривают медики.

Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех.