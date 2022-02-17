РИАМО - 17 фев. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 м/с, осадками в виде дождя и мокрого снега, в компании «Россети Московский регион» введен режим повышенной готовности на всей территории обслуживания, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 093 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.

124 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 37142 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

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