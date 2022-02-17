РИАМО - 17 фев. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что школьным учителям нужно повысить зарплаты до уровня преподавателей вузов, это сделает профессию школьного учителя популярнее среди молодежи, сообщает News.ru.

По мнению депутата, молодым учителям важна поддержка от государства. В последние годы профессия стала популярнее среди абитуриентов, однако через некоторое время после трудоустройства молодежь уходит из профессии.

«Профессия педагога вышла на третье место по популярности и интересу к ней абитуриентов. Но проблема в том, что молодые люди проходят обучение, работают год-два по специальности, а потом из всех желающих остается только 20% энтузиастов, готовых полностью посвятить себя преподавательской деятельности», - сказал он.

Чернышов добавил, что следует планомерно развивать эту сферу. Парламентарий также подчеркнул, что начинающие учителя не должны работать на несколько ставок или вести платные кружки ради высокой зарплаты. Достойный доход им должно обеспечивать государство.

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