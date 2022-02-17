РИАМО - 17 фев. Среднесуточная температура в пятницу, 18 марта, в Москве будет соответствовать показателям 7 апреля. Температура на 10 градусов превысит норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Среднесуточная температура воздуха в пятницу по климату будет соответствовать 7-му апреля — в течение суток в мегаполисе будет плюс 2 - плюс 5, что аномально (на 10 градусов выше нормы) тепло для февраля», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

В четверг на столицу обрушился циклон «Иления», который принес дождь и ветер. Североатлантический циклон будет определять характер погоды до субботы.

За сутки в столице выпадет до 20% от месячной нормы осадков.

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