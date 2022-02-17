РИАМО - 17 фев. В ближайшее время в столице начнется дождь, местами он будет идти вперемешку с мокрым снегом. За сутки может выпасть до 7 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Также он сообщил, что дождь будет сопровождать сильный ветер. Его порывы будут достигать штормовых значений – до 15-17 м/с.

«Кроме того, москвичей ждет настоящая барическая пила: показания барометров будут стремительно падать, и к 03:00 ночи пятницы достигнут самого дна — 723 мм рт. ст., после чего атмосферное давление начнет стремительно расти, и к исходу дня составит 735 мм рт. ст», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

На Московский регион в четверг обрушился североатлантический циклон «Иления», который будет определять характер погоды до субботы.

Циклон «Иления» принесет в Московский регион ветер и перепады атмосферного давления>>