Приближается главный мужской праздник, а это значит, что пришло время искать подарки. Выбрать можно как аксессуары к вину, так и различные курсы, мастер-классы. Обозреватель РИАМО составила гид по подаркам ко Дню защитника Отечества.

Сертификат на поход в баню

Подарок, который точно оценит любой мужчина, — это сертификат на поход в баню. Там можно отдохнуть, хорошо попариться и провести время в компании друзей. Такой подарок можно приобрести, например, в «Варшавских банях». Номинал сертификатов — 3, 5, 10, 15 и 20 тысяч рублей. На эти деньги можно оплатить услуги, отталкиваясь от собственных предпочтений.

Стоимость: от 3000 рублей

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Курсы экстремального вождения

Для любителей автомобилей, скорости и экстрима можно выбрать тематический подарок. Например, занятие по экстремальному вождению. Так, школа Driving Experience предлагает различные курсы: «Базовый», «Основной», «Зимний дрифт» и другие. Находится школа в Московской области на территории горнолыжного курорта «Сорочаны».

Стоимость: от 12 900 рублей

Набор для ухода за бородой и усами

Для многих мужчин борода является таким же важным атрибутом, как макияж для девушки. Но за растительностью на лице следует тщательно ухаживать, чтобы выглядеть брутально и привлекательно. Подарочный набор для ухода за бородой будет как никогда кстати. Можно приобрести комплект шампуней, глину, воск, специальные ножницы и другие полезные вещицы. Купить их можно, например, в магазине Beardway.

Стоимость: от 1700 рублей

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Занятие на авиатренажере

Для тех, кто в детстве мечтал стать пилотом или захотел покорить небо уже во взрослом возрасте, в Москве есть различные авиатренажеры и симуляторы полетов с полноформатной кабиной и реалистичной графикой. Пилот-новичок сможет отправиться в Чикаго или Лондон, посадить самолет в Шереметьево, а также с высоты посмотреть на горы Куршавеля. В частности, компании We.Fly и центр «Легенда» предлагают приобрести различные подарочные сертификаты.

Стоимость: от 3500 рублей

Набор для игры в покер

Еще один вариант подарка мужчинам на 23 февраля — набор для игры в покер. Можно выбрать из готовых вариантов или же самостоятельно разработать макет. Например, компания ChipUp предлагает наборы для покера из натурального дерева. Также у них можно приобрести только покерный кейс с именной гравировкой.

Стоимость: от 11 600 рублей

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Квадрокоптер

pixabay

При выборе подарка следует обращать внимание на увлечения мужчины. Если он любит делать интересные фото или же снимать крутые видео во время путешествий, то в качестве презента можно выбрать квадрокоптер. Сейчас можно найти этот гаджет за любую сумму. Так, в магазинах есть варианты как за 2000 или 5000 рублей, так и за полмиллиона.

Стоимость: от 2000 рублей

Подарок-впечатление

Кому-то нравится получать нечто материальное, что можно, например, поставить на полку, а другие больше запомнят ощущения, которые они испытали от того или иного подарка. Тем, кто предпочитает второй вариант, можно подарить впечатления. Например, мужчине можно подарить полет в аэротрубе, мастер-класс по вождению мотоцикла или прогулку в темноте. Такой необычный подарок можно получить, например, в магазине «Впечатления».

Стоимость: от 500 рублей

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Наборы для алкогольных напитков

Еще один вариант красивого и полезного подарка — набор для алкогольных напитков. Мужчине, который любит вино, можно подарить декантер, а любителю виски — охлаждающие камни или штоф со стаканами. Купить можно как стеклянные предметы, так и изделия, выполненные из хрусталя.

Стоимость: от 2000 рублей