РИАМО - 17 фев. В январе в Подмосковье построили 63 многоквартирных жилых дома, в эксплуатацию ввели 21,8 тыс. квартир общей площадью 1,873 млн квадратных метров, сообщает пресс-служба Мосстата.

Лидерами по вводу жилья в эксплуатацию стали Мытищи – 181,4 тыс. «квадратов», Истра – 146,4 тыс. «квадратов» и Люберцы – 134,4 тыс. «квадратов».

Жители Подмосковья построили 7 тыс. жилых домов общей площадью 113,2 тыс. квадратных метров – 6% от общего объема введенного жилья.

Средняя стоимость квадратного метра в многоквартирных жилых домах составила 75 394 рубля, в 2021 году этот показатель был равен 54 615 рублям.

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