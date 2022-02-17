РИАМО - 17 фев. Пожилой мужчина попытался убить свою дочь на юге Москвы, несколько раз ударив ее молотком и топором, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Конфликт между отцом 1939 г.р. и дочерью 1966 г.р. начался в квартире жилого дома на Криворожской улице. В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов молотком по голове женщины. Пытаясь спастись, потерпевшая бежала на улицу, где отец догнал ее и еще несколько раз ударил по голове топором.

Остановить избиение смогли очевидцы происходящего. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются врачи.

В отношении отца женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Столичная прокуратура поставила расследование инцидента на контроль.