РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович в пятницу проведет прием жителей Подольска в режиме онлайн.

Очередной личный прием граждан состоится с 15:00 до 17:00 в общественной приемной Подольского отделения ВПП «Единая Россия».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием будет проходить в дистанционном режиме – по телефону или видеосвязи. Для предварительной записи необходимо позвонить по телефонам: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.