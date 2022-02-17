РИАМО - 17 фев. Включение рыбы в рацион помогает насытить организм полезными витаминами и микроэлементами. Каждый вид рыбы обладает уникальным свойством, сообщил врач-нутригенетик, диетолог Андрей Золотарев.

Треска имеет противоопухолевые свойства, мясо лососевых рыб благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, а килька и сайра – на ЦНС. На пользу организму идет богатое содержание магния.

В то же время рыба может потерять свои полезные свойства при неправильном хранении или приготовлении.

«Уникальные, незаменимые для человеческого организма омега-3 жирные кислоты находятся только в рыбе. Но мы должны понимать, что это особенные жиры, которые быстро окисляются, поэтому рыба обязательно должна правильно храниться. Если вы покупаете рыбу, старайтесь брать только свежую, не мороженую», – заявил Золотарев в эфире радио Sputnik.

По его словам, усугубить ситуацию может повторная заморозка, а также хранение рыбы в полиэтилене и вакуумных упаковках. Жиры, содержащиеся в рыбе, быстро окисляются и становятся токсичными. Поэтому правильнее будет не жарить рыбу, а тушить, запекать и обрабатывать паром.

Прием рыбы в пищу необходим и потому, что в ней содержатся омега-3 жирные кислоты. От нее напрямую зависит работа мембран в клетках почти всего организма.

«Чем больше будет омега-3, тем лучше клетка будет дышать, лучше будут происходить обменные процессы, а от этого, в том числе, зависит и работа иммунитета», – добавил Золотарев.

Чтобы организм лучше принял омега-3 жирные кислоты, с рыбой можно употреблять сливочное масло. При отсутствии противопоказаний достаточно употреблять 10 граммов сливочного масла в сутки, чтобы поддерживать норму.

«Достаточное количество омега-3 жирных кислот вместе со сливочным маслом создают эффект бронхолегочного иммунитета, который будет защищать вас в том числе и от вирусной нагрузки», – заключил Андрей Золотарев.