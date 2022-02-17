РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. За 2021 год в Люберцах отремонтировали 44 дороги, 24 тротуара и 9 тысяч ям, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«В 2022 году планируем отремонтировать 46 дорог и 6 тротуаров», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в 2021 году установили 2 светофора, 500 искусственных неровностей и более 2 тысяч метров перильного пешеходного ограждения. Рабочие сделали дополнительное освещение на 52 пешеходных переходах.

Также в прошлом году смертность на дорогах снизилась на 30%.