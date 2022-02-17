РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В городском округе Люберцы за 2021 год закрыли пять незаконных хостелов, 11 объектов находятся в работе, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«В прошлом году совместно с прокуратурой закрыли пять незаконных объектов. Сейчас в работе еще 11. Из них по трем дела рассматриваются в суде», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за год на 1 881 увеличено число камер системы «Безопасный регион». В 2022 году планируется установить 3 тысяч камер.

«Благодаря системе «Безопасный регион» за год раскрыто 55 преступлений и выявлено 197 административных правонарушений», - подытожил Ружицкий.