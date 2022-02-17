РИАМО - 17 фев. Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призер Олимпиады-98 Олег Овсянников прокомментировал ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, которая не смогла завоевать медаль в прокатах одиночниц. Об это пишет Газета.ru.
15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала четвертой в состязаниях одиночниц, набрав 224,09 балла. Золото взяла Анна Щербакова (255,95 балла), серебро — Александра Трусова (251,73 балла). Третье место досталось японке Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщили, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Выступление Валиевой в личном первенстве было под вопросом, однако Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке участвовать в соревнованиях.
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