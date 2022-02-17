РИАМО - 17 фев. Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призер Олимпиады-98 Олег Овсянников прокомментировал ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, которая не смогла завоевать медаль в прокатах одиночниц. Об это пишет Газета.ru.

15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала четвертой в состязаниях одиночниц, набрав 224,09 балла. Золото взяла Анна Щербакова (255,95 балла), серебро — Александра Трусова (251,73 балла). Третье место досталось японке Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

«Вы сами все видели. Нет, я рад за Щербакову, за Трусову — браво, поздравляю. Но так уничтожить ребенка могут только изверги какие-то. Просто уничтожили ребенка. <...> Я не знаю, как она вылезет из этого всего. Шансы-то, конечно, есть, но как ей сейчас жить? Кто об этом думает? Никто не думает. Она ни в чем не виновата, она ребенок», — сказал Овсянников.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщили, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Выступление Валиевой в личном первенстве было под вопросом, однако Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке участвовать в соревнованиях.

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