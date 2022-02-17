РИАМО - 17 фев. Установка больших медиаэкранов началась на 81 станции московского метрополитена. Устройства будут транслировать контент о жизни столицы, новых городских сервисах, борьбе с коронавирусом, а при необходимости оповестят пассажиров о чрезвычайных происшествиях, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Экраны будут установлены в вестибюлях станций, а также возле эскалаторов и лестничных пролетов. Дисплеи будут демонстрировать социальный контент и новости Москвы.

Установка медиаэкранов призвана дать пассажирам актуальную информацию в наиболее удобном цифровом виде, а также сделать метро технологичнее и привлекательнее для людей.

Систему трансляции контента в метро планируют расширять в будущем. Планируется, что на станциях будут появляться новые интерактивные экраны, напольные стойки и другие цифровые поверхности.