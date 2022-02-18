РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 фев. В пятницу в Щелковской художественной галерее состоится открытие выставок «Страницы лоскутного альбома» и «Фестиваль цветов», сообщается на сайте галереи.

На выставке декоративно-прикладного искусства «Страницы лоскутного альбома» будут показаны работы, представляющие традиционный и современный взгляды на лоскутное шитье.

Кроме того, в преддверии наступления весны пройдет открытие ежегодного выставочного проекта «Фестиваль цветов». На выставке будут представлены работы художников городского округа Щелково и других городов Подмосковья, выполненные в различных техниках — живописи, скульптуре и витраже.

Открытие в 15:00. Обе выставки продлятся до 13 марта.