РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Заместитель президента ОФСОО «Федерация силового экстрима России», председатель РОО «РосМолСпорт Московской области» и рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян в пятницу выступит перед школьниками из Красногорска.

Мероприятие пройдет в рамках проекта Российского движения школьников. Начало в 11:00 в школе №18.

Экстремал расскажет ребятам о том, как он пришел в спорт, об образе жизни и патриотическом воспитании. Также Агаджанян выступит с показательными номерами экстремального силового шоу.