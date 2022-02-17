РИАМО - 17 фев. Арбитражный суд Москвы принял решение о сносе торгового центра площадью около 1,1 тыс. кв. м, расположенного в проезде Дежнева в районе Южное Медведково. Инвестор реконструировал его, не оформив нужные документы, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Реконструированное строение несет опасность для жизни и здоровья посетителей. Договор аренды с инвестором был заключен в 2003 году, документ предполагал реконструкцию и последующую эксплуатацию ТЦ, однако на проведенные работы арендатор разрешения не получил.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что пользователь надстроил второй этаж. В результате площадь здания увеличилась с 1069 до 1170 квадратных метров», - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Таким образом, собственник нарушил градостроительные нормы, в следствие чего здание было признано самостроем.

«Суд признал здание самостроем и постановил снести его в течение трех месяцев», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

В общей сложности на северо-востоке Москвы за 2021 год выявили 285 самостроев суммарной площадью 88,5 тыс. кв. м, 150 из этих объектов уже демонтировали.