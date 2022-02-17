РИАМО - 17 фев. Американский фигурист Адам Риппон выразил предположение о том, что российскую спортсменку Камилу Валиеву лишат золотой медали в командном первенстве Олимпиады из-за положительной допинг-пробы, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на слова Риппона, опубликованные в журнале Rolling Stone.

«Вероятно, Валиева войдет в тройку лучших личного первенства. Это значит, что церемонии награждения не будет, и это лишит двух других девушек возможности подняться на пьедестал почета. Дело, вероятно, не будет завершено в течение нескольких месяцев. Скорее всего, Камилу лишат командной медали и награды в одиночном турнире», — отметил Риппон.

О положительном результате допинг-пробы 15-летней Камилы Валиевой стало известно уже после командного турнира, который выиграли россияне.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке продолжить выступления, однако Международный олимпийский комитет принял решение о том, что результаты Валиевой на Играх будут считаться предварительными до окончания разбирательств с допинговым скандалом.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>