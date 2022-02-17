РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В городском округе Люберцы в минувшем году установили почти 400 опор освещения и более 460 светильников, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«Продолжается организация системы наружного освещения. Установлено 390 опор освещения и 463 светильника, заменено 23 опоры освещения и 367 светильников», - сказал Ружицкий.

Заменили и проложили новые линии СИП длиной свыше 13 км.