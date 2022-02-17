РИАМО - 17 фев. С четверга в микрорайон «Восточный» Истры заезжает автобус маршрута №3 «ст. Истра – Большевик», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Маршрут обеспечит транспортную доступность для более 5 тыс. жителей микрорайона со станцией Истра, а также со множеством социально значимых объектов. Ранее в «Восточный» не заезжал ни один автобусный маршрут.

Маршрут №3 обслуживается по регулируемым тарифам с предоставлением льгот. Пассажиры также могут оплатить проезд любыми удобными способами: картами «Стрелка» и «Тройка», банковской картой с бесконтактной технологией и наличными. Актуальное расписание находится на остановках.

Для организации безопасного заезда автобусов на участке Волоколамского шоссе установили светофор и демонтировали тросовое ограждение.

Ранее жители жилого комплекса «Восточный» в Истре поблагодарили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за оперативное решение транспортного вопроса на территории микрорайона. Они записали видеообращение, в котором рассказали, что благодаря новому маршруту им будет намного легче добираться до больницы, школы и магазинов.

Андрей Воробьев напомнил о бесплатном проезде для льготников на всех автобусах Подмосковья>>