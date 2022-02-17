РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Почти 70 дворовых территорий Люберец планируют комплексно благоустроить в 2022 году, сообщил в четверг глава округа Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«Благоустроили 38 дворов, обустроили 25 народных троп, установили 33 детских и 17 спортивных площадок во дворах в 2021 году. В этом году комплексно благоустроим еще 68 дворовых территорий», – сказал Ружицкий.

Так, планируется привести в порядок 37 дворов в Люберцах, 11 – в Краскове, 6 – в Октябрьском, по 7 – в Малаховке и Томилине.