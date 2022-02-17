РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Культурные учреждения городского округа Люберцы в минувшем году провели 40% мероприятий в режиме онлайн, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«Учреждения культуры, освоив в 2020 году онлайн-режим, продолжают успешно в нем работать. Из 13,5 тыс. проведенных мероприятий 40% прошло онлайн», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что из-за ковидных ограничений особой популярностью стали пользоваться мероприятия в парках.