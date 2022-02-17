РИАМО - 17 фев. Пассажиры автобуса «Мострансавто» не пострадали в массовом ДТП, произошедшем на 108 км Минского шоссе в Можайском городском округе, сообщили РИАМО в пресс-службе перевозчика.

«По предварительной информации, 17 февраля в 11:40 на 108 км Минского шоссе водитель грузового автомобиля марки Mercedes на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток и совершил столкновение с автобусом «ЛиАЗ–5250», выполнявшим транспортную работу по маршруту №35 «Можайск – Верея», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Затем грузовик выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машинами Toyota, Mitsubishi, Isuzu и «КамАЗ».

В пресс-службе перевозчика отметили, что вины водителя автобуса «Мострансавто» в ДТП нет.

«Перед выходом на линию водитель компании успешно прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. Перед выходом в рейс автобус прошел проверку и находился в технически исправном состоянии», - сообщили в компании.