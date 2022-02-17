РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Жителей Подольска предупреждают о мошенниках, которые предлагают услуги на дому от лица центра реабилитации бездомных животных «Юна», сообщает пресс-служба администрации центра.

Аферисты предлагают ветеринарные услуги, в том числе реабилитацию животных на дому. Они обманывают владельцев больных питомцев и животных-инвалидов, представляясь сотрудниками центра «Юна» или «ЮнаВет». При этом непрофессиональное лечение усугубляет состояние пациентов. А когда на беде еще и наживаются, это хуже вдвойне.

Специалисты центра помогают животным только в самом центре «Юна» или на онлайн-консультациях. Прием на дому они не проводят. Если такая услуга появится, то администрация центра сообщит об этом в социальных сетях, а на сайте https://yunavet.ru/ появится прайс.

Для записи к ветеринарам в «ЮнаВет» можно звонить только на официальные номера, размещенные на сайте: 8(495)803-28-32, 8(965)329-24-26, 8(904)567-15-91.

Если кто-то столкнется с мошенниками, которые выдают себя за сотрудников центра, их просят позвонить по указанным телефонам или написать в директ в Instagram.