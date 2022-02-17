РИАМО - 17 фев. В Московском регионе снизилось число обращений граждан в ЦБ РФ по реструктуризации кредитов из-за коронавируса. В результате общий объем жалоб от жителей Подмосковья и столицы снизился в полтора раза в 2021 году, сообщает пресс-служба ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

В то же время граждане стали втрое чаще направлять обращения из-за телефонного и кибермошенничества – таких жалоб было зафиксировано 2,5 тыс. Всего в Банк России от жителей Московского региона в 2021 году поступило 29 тыс. обращений, связанных с работой банков.

Жители беспокоились из-за компаний, которые работают на финансовом рынке без разрешения. На них граждане стали жаловаться в 2,8 раза чаще. Это связано с появлением новых схем обмана граждан во время пандемии.

Число жалоб на микрофинансовые организации в столичном регионе выросло до 6,1 тыс. на 18,4%. На динамику повлияло принятие закона, который ограничил взаимодействие кредитора с родственниками и знакомыми должника, и жалобами граждан на нарушения нового порядка.

Вдвое чаще стали поступать жалобы на навязывание дополнительных платных услуг. Меры, которые начали работать в конце 2021 года, поспособствовали исправлению ситуации. Теперь граждане могут отказаться от дополнительных сервисов в течение 14 дней после подписания договора на кредит или займ.

На страховые компании жители Московского региона начали жаловаться на 9,8% чаще, таких обращений поступило 4,2 тыс. На рост повлияла отмена коронавирусных ограничений, приведшая к повышению продаж полисов ОСАГО и ДТП.

Кроме того, начинающие инвесторы Московского региона в 2,5 раза чаще обращались к регулятору за информацией о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Всего от жителей Московской области в Центробанк РФ поступило 13,1 тыс. жалоб, от москвичей – 36 тыс. жалоб. В целом, количество жалоб снизилось почти на 25% в 2021 году.