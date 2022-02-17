РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Центральная библиотека МУК «ЦБС города Подольска» в рамках акции «Дарите книги с любовью!» передала волонтерскому движению «Милосердие - Подольск» 4 коробки детских книг, сообщает Подольское благочиние Подольской епархии РПЦ.

Книги направят маленьким подопечным движения, сельским библиотекам и воскресным школам.

Ежегодно 14 февраля отмечают Международный день дарения книг или Международный день книгодарения. Он объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.