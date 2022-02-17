РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 фев. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 21 случай Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 804 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 4 065 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 908 666 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 13 933 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 749 702 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.