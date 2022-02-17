РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Свыше 1,3 тыс. одиннадцатиклассников Люберец в минувшем году получили аттестаты о среднем общем образовании, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«Аттестат о среднем общем образовании получил 1 331 одиннадцатиклассник, из них 175 – с отличием», – сказал Ружицкий.

Гимназия №16 «Интерес» вошла в число 54 флагманских школ Московской области. Также гимназии №№16 и 41 вошли в список лучших школ региона.