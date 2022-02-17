РИАМО - 17 фев. В Московской области стартовал пилотный проект по перемещению автомобилей от контейнерных площадок. Он пройдет в Долгопрудном, Красногорске, Ленинском и Одинцовском округах, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

Проект призван помочь решить проблему сбоев вывоза отходов с контейнерных площадок в микрорайонах с плотной застройкой.

«Чтобы перемещение автомобилей не стало неожиданностью для автовладельцев, проводится информационная кампания. Предупреждающие листовки размещаются на информационных щитах во дворах и у входов в подъезды», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме того, проект позволит упростить проведение уборочных работ на улично-дорожной сети региона.

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