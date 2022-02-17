РИАМО - 17 фев. «Парад военной техники» пройдет в День защитника Отечества - 23 февраля - в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске. В этот день по плацу проедут легендарные танки, сообщает пресс-служба музея.

Так, посетители музея смогут своими глазами танки Т-34-85, Т-26, знаменитую Боевую машину десанта и другую военную технику. А еще те, кто любит оружие, смогут посетить Шумовой тир. Там можно будет пострелять из винтовок, пулеметов и пистолетов-пулеметов.

Также специалисты расскажут желающим о строении автомата Калашникова во время его разборки и сборки. В программе мероприятия примут бойцы Федеральной службы судебных приставов, которые представят показательные выступления.

Все события можно будет запечатлеть: сфотографироваться в авиационном катапультном кресле, внутри легендарного танка Т-34-76 «За Родину» и БТР-70. Для посетителей будут работать 3 фотозоны.

Также в этот день в музее можно будет попробовать настоящий солдатский обед, приготовленный на полевой кухне.

Детям до 14 лет вход бесплатный. Музей будет работать с 10 часов, парад начнется в 13 часов.