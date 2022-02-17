РИАМО - 17 фев. В Московской области в ближайшее время введут в эксплуатацию новое производство медизделий от компании «Эверс», сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Проект реализовали на территории особой экономической зоны «Дубна». В него вложили около 350 млн рублей.

Компания входит в промышленный холдинг «Evers Group Rus». Он обладает одной из самых больших производственных мощностей в России по выпуску всего спектра перевязочных материалов.

«На предприятии будет трудоустроено порядка 50 человек. В Подмосковье компания будет производить высококачественные инновационные перевязочные средства и материалы, а также средства экспресс-диагностики», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

К строительству завода инвестор приступил в августе 2018 года. Сейчас уже готов двухэтажный комплекс площадью почти 3 тыс. кв. м, который оснащен высокотехнологичным оборудованием.

На предприятии будут применяться самые современные производственные технологии.

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