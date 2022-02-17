РИАМО - 17 фев. В городском округе Королев 22 февраля проведут круглый стол, посвященный 130-летию со дня рождения русской поэтессы​ Марины Цветаевой и 30-летию со дня создания мемориального Дома-музея в Болшеве, сообщили РИАМО в администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет в мемориальном Доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве. В круглом столе примут участие представители музеев Московской области.

Участники мероприятия обсудят свой опыт участия в юбилейных мероприятиях федерального уровня, посвященных 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского.

Кроме того, будет затронута тема поддержки проектов литературных музеев министерства культуры Московской области, а также дальнейшие планы ведомства.