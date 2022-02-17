РИАМО - 17 фев. Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Пекине. Спортсменки из РФ проявили себя на соревнованиях блестяще, сообщил заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места, соответственно, в произвольной программе в фигурном катании. Третье место досталось японке Каори Сакамото.

«Таких сценариев ни один фильм не придумает. Восхищение Аней Щербаковой, абсолютное восхищение ее характером, это заслуженная медаль. Перчатка была брошена блестящим выступлением Саши Трусовой, которая тоже огромная молодец», – заявил Авербух в эфире радио Sputnik.

Также Авербух прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой. В дисциплине она заняла четвертое место.

«Трагедия разыгралась с Камилой Валиевой. Никто не объяснит, что могло произойти, даже она сама себе. Мы будем говорить, что было колоссальное давление на Камилу, будем надеяться, что она останется олимпийской чемпионкой в команде, и ей будет вручена медаль», – заключил Авербух.

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