РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Пожар произошел в четверг в квартире жилого дома на улице Свердлова подмосковной Балашихи, пострадавшая в результате возгорания женщина скончалась до прибытия скорой помощи, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Сообщение о пожаре в квартире на улице Свердлова, 26 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12:17. По данным ГУ МЧС России по региону, в 12:41 пожар был ликвидирован. На месте работали 7 человек и 2 единицы техники, а также другие экстренные службы округа, в том числе скорая помощь.

«Вызов поступил в 12:54. Прибывшая бригада скорой только констатировала смерть женщины, пострадавшей в результате возгорания. Она произошла до приезда скорой медицинской помощи», – сказала Муканова.