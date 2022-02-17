РИАМО - 17 фев. Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова не смогла сдержать слез после завоевания награды и заявила, что ненавидит всех, сообщает Газета.ru.

«Ненавижу всех, никогда в жизни, никогда, я ненавижу этот спорт», — заявила Трусова перед тем, как встала на пьедестал.

В четверг российские спортсменки выступали в произвольной программе. Золото взяла россиянка Анна Щербакова (255,95 балла), серебро – у Трусовой (251,73 балла), бронза – у японки Каори Сакамото (233,13 балла).

На выступлении Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков. 15-летняя Камила Валиева заняла 4 место. Валиева два раза упала и получила 224,09 балла.

Сейчас в копилке сборной Олимпийского комитета России 26 медалей. 5 - золотых, 9 - серебряных, 12 - бронзовых. ОКР находится на 9 месте медального зачета.

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