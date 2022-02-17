РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В городском округе Люберцы за минувший год на базе 3 детских садов открыли 5 палисадиков, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«Сейчас ясли посещают 2 406 ребят, а у нас в принципе зарегистрировано и стоит на очереди порядка 3,2 тыс. детишек», - сказал Ружицкий.

На базе детских садов №№15 и 16 открыли 4 новых детских мини-садика на первых этажах домов в микрорайоне Зенино. Они рассчитаны на 80 детишек от 1,5 до 2 лет. Также на базе детского сада №19 на Весенней улице работает мини-сад на 100 мест.

«В ближайшие 2 года мы будем масштабировать данные решения и откроем еще 400 мест в таких палисадиках», - уточнил Ружицкий.