РИАМО - 17 фев. Российское министерство иностранных дел опубликовало документ с письменной реакцией Москвы на ответ США по гарантиям государственной безопасности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно тексту документа, включающего в себя 11 страниц, американская сторона не дала четкого ответа на главные пункты проекта договора о гарантиях госбезопасности.

Российские дипломаты отметили, что США проигнорировали пакетный характер российских предложений, намеренно выбрав для себя «удобные» темы, которые, в свою очередь, были «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников.

Кроме того, российская сторона продолжает настаивать на выводе военных сил США из Центральной и Восточной Европы, а также из стран Прибалтики.

Дипломаты РФ подчеркивают, что Кремль по-прежнему ожидает от США и НАТО конкретных предложений о форме юридического отказа от расширения альянса на восток.

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