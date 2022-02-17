РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В Московском областном центре охраны материнства и детства за минувший год на свет появилось более 4 тыс. новорожденных, сообщил в четверг глава округа Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«За год в Люберецком роддоме появилось на свет больше 4 тыс. малышей, если говорить точно – 4 031 малыш», – сказал Ружицкий.

По его словам, из числа новорожденных 46 – это двойни.