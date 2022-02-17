РИАМО – 17 фев. На крупнейших промышленных объектах в России внедряют систему мониторинга воздуха аналогичную той, которая действует на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти», сообщается на сайте Минприроды России.

Делегации ведомства во главе с первым замминистра Константином Цыгановым представили действующую на МНПЗ автоматизированную систему мониторинга воздуха.

«По поручению президента Российской Федерации (Владимира Путина – ред.) датчики автоматического мониторинга должны быть установлены на крупнейших промышленных объектах в двенадцати городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух». На сегодняшний день мы проводим активную работу совместно с предприятиями. И Московский НПЗ является своего рода примером и испытательной площадкой», — сказал Цыганов.

Он добавил, что у МНПЗ многолетний опыт внедрения и применения такой системы. Это поможет другим предприятиям более оперативно развиваться в этом направлении. Кроме того, это позволит разработать универсальные подходы для отечественной промышленности в сфере мониторинга за выбросами загрязняющих веществ.

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков подчеркнул, что изучение опыта «Газпром нефти» по применению автоматизированных систем мониторинга на источниках на Московском и Омском НПЗ позволило определить перспективные вопросы. Их решение поспособствует ускорению распространения таких практик на предприятиях, которые включены в проект «Чистый воздух».

Корольков пояснил, что в число этих вопросов входят сертификация, локализация производства нужного оборудования в РФ и т. д.

Гендиректор Московского нефтеперерабатывающего завода Виталий Зубер отметил, что МНПЗ в 2015 году первым в отрасли внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха. С тех пор она не раз модернизировалась и адаптировалась по требованиям федерального законодательства.

После запуска система МНПЗ дополнила общегородскую систему «Мосэкомониторинга». В 2018 году НПЗ «Газпром нефти» в столице и Омске по соглашению с Минкомсвязи и Росприроднадзором стали пилотными площадками для разработки стандартов систем мониторинга для промышленности.

Сейчас автоматизированная система контроля воздуха на Московском НПЗ охватывает основные производственные объекты. Датчики мониторинга находятся на дымовых трубах, они все время контролируют уровень воздействия завода на окружающую среду. Сведения в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы и в экологические службы завода. Благодаря этому собирается полная информация о состоянии воздуха на территории МНПЗ. Это позволяет корректировать работу установок в том числе тогда, когда устанавливаются неблагоприятные метеоусловия.