РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. За минувший год в городском округе Люберцы заменили 8 лифтов в 5 медицинских учреждениях, сообщил в четверг глава округа Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

Капитально отремонтированы патологоанатомический корпус Люберецкой областной больницы и бюро судебно-медицинской экспертизы, а также поликлиника в Малаховке.

Кроме того, проведен капремонт под размещение тяжелого оборудования – МРТ – в детской больнице и стационаре №1.