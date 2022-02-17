РИАМО - 17 фев. Рост доходов граждан России должен составить минимум 2,5%. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством страны и Центробанком, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства также отметил, что улучшение финансовых возможностей россиян должно опираться на экономический рост в стране.

Кроме того, Путин отметил, что главная проблема экономики России – высокая инфляция. Глава государства подчеркнул, что цены растут из-за мягкой бюджетной политикой некоторых стран.

Еще президент сообщил, что нужно обеспечить устойчивый реальный рост зарплат, а также увеличение прибыли для бизнесменов.

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